Российского хакера приговорили в США к четырем годам тюрьмы

Суд в Коннектикуте приговорил россиянина Олега Кошкина к четырем годам тюремного заключения. Его обвиняют в киберпреступлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

Его приговорили к 48 месяцам тюрьмы.

"В течение нескольких лет Кошкин и его сообщники работали над тем, чтобы обходить наши самые базовые системы киберзащиты для распространения вредоносных программ в поистине мировом масштабе", - приводит Министерство юстиции США слова агента ФБР Дэвида Сундберга, участвовавшего в процессе.

Кошкин действовал в сговоре с уже осужденным в США Олегом Левашовым, и вместе они смогли внедрить вредоносные программы в порядка 200 тыс. компьютеров по всему миру.

Последний в июле этого года был приговорен к уже отбытому тюремному сроку в 33 месяца и выплате 3,5 млн долларов в качестве возмещения нанесенного ущерба.