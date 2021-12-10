Російського хакера засудили в США до чотирьох років в'язниці

Суд у Коннектикуті засудив росіянина Олега Кошкіна до чотирьох років тюремного ув'язнення. Його звинувачують у кіберзлочинах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

Його засудили до 48 місяців в'язниці.

"Протягом декількох років Кошкін і його спільники працювали над тим, щоб обходити наші самі базові системи кіберзахисту для поширення шкідливих програм у воістину світовому масштабі", - наводить Міністерство юстиції США слова агента ФБР Девіда Сундберга, який брав участь в процесі.

Кошкін діяв у змові з уже засудженим в США Олегом Левашовим, і разом вони змогли впровадити шкідливі програми в близько 200 тис. комп'ютерів по всьому світу.

Останній в липні цього року був засуджений до вже відбутого тюремного терміну в 33 місяці і виплати 3,5 млн доларів як відшкодування завданих збитків.