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Російського хакера засудили в США до чотирьох років в'язниці

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Коннектикут, П'ятниця 10 грудня 2021 04:20
Російського хакера засудили в США до чотирьох років в'язниці Фото: у США засудили російського хакера (freepik.com)
Автор: Артур Родивилов

Суд у Коннектикуті засудив росіянина Олега Кошкіна до чотирьох років тюремного ув'язнення. Його звинувачують у кіберзлочинах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Його засудили до 48 місяців в'язниці.

"Протягом декількох років Кошкін і його спільники працювали над тим, щоб обходити наші самі базові системи кіберзахисту для поширення шкідливих програм у воістину світовому масштабі", - наводить Міністерство юстиції США слова агента ФБР Девіда Сундберга, який брав участь в процесі.

Кошкін діяв у змові з уже засудженим в США Олегом Левашовим, і разом вони змогли впровадити шкідливі програми в близько 200 тис. комп'ютерів по всьому світу.

Останній в липні цього року був засуджений до вже відбутого тюремного терміну в 33 місяці і виплати 3,5 млн доларів як відшкодування завданих збитків.

У січні цього року спецслужби США підтвердили, що до масової хакерської атаки на американські федеральні відомства причетна Росія. Її метою, за даними ФБР, АНБ, CISA і офісу директора Нацрозвідки, було отримання розвідданих.

Цього року хакери атакували безліч американських компаній. Одна з них - на оператора трубопроводу Colonial Pipeline призвела до тимчасової нестачі палива на східному узбережжі США.

Хакери також атакували сільськогосподарську компанію з Айови, що викликало побоювання з приводу перебоїв у збиранні врожаю зернових на Середньому Заході.

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