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Российское вторжение в Украину затронет экономику стран Латинской Америки, - МВФ

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Вашингтон, Вторник 26 апреля 2022 15:53
Российское вторжение в Украину затронет экономику стран Латинской Америки, - МВФ Фото: МВФ прогнозирует влияние войны России против Украины на Латинскую Америку (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Перспектива ужесточения финансовых условий из-за войны в Европе и политика Федеральной резервной системы наряду с опасениями по поводу замедления роста Китая являются ключевыми рисками, с которыми сталкиваются страны Латинской Америки и Карибского бассейна. Международный валютный фонд отмечет, что эти проблемы требуют политического решения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Риски добавляются к списку, который включает рост инфляции, в том числе на продукты питания, что грозит вызвать социальные волнения.

"Более высокие глобальные и внутренние затраты на финансирование могут ускорить отток капитала и создать проблему для региона, учитывая большие потребности в государственном и внешнем финансировании в некоторых странах", - говорится в сообщении МВФ.

Российское вторжение в Украину влияет на Латинскую Америку из-за более высокой инфляции, которая больше всего ударяет по беднейшим слоям населения, пишут представители МВФ.

"Политики реагируют на этот вызов ужесточением денежно-кредитной политики и принятием мер по смягчению удара по наиболее уязвимым слоям населения и сдерживанию рисков социальных волнений", - заявили они.

Ранее МВФ прогнозировал, что из-за российского вторжения в Украину экономический рост в 19 странах, использующих евро, в 2022 году составит 2,8%, что на 1,1 процентных пункта ниже прогноза в январе.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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