Російське вторгнення в Україну торкнеться економіки країн Латинської Америки, - МВФ

Перспектива посилення фінансових умов через війну в Європі і політика Федеральної резервної системи поряд з побоюваннями з приводу уповільнення зростання Китаю є ключовими ризиками, з якими стикаються країни Латинської Америки і Карибського басейну. Міжнародний валютний фонд відзначить, що ці проблеми вимагають політичного вирішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Ризики додаються до списку, який включає зростання інфляції, в тому числі на продукти харчування, що загрожує викликати соціальні хвилювання.

"Більш високі глобальні і внутрішні витрати на фінансування можуть прискорити відтік капіталу і створити проблему для регіону, враховуючи великі потреби в державному і зовнішньому фінансуванні в деяких країнах", - йдеться в повідомленні МВФ.

Російське вторгнення в Україну впливає на Латинську Америку через більш високу інфляцію, яка найбільше вдаряє по найбідніших верствах населення, пишуть представники МВФ.

"Політики реагують на цей виклик посиленням грошово-кредитної політики і прийняттям заходів щодо пом'якшення удару по найбільш вразливим верствам населення і стримування ризиків соціальних хвилювань", - заявили вони.

Раніше МВФ прогнозував, що через російське вторгнення в Україну економічне зростання в 19 країнах, що використовують євро, в 2022 році складе 2,8%, що на 1,1 процентних пункти нижче прогнозу в січні.