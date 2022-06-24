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В ООН предупредили о риске беспрецедентного голода в мире до конца года

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Пятница 24 июня 2022 18:31
В ООН предупредили о риске беспрецедентного голода в мире до конца года Фото: Антониу Гутерреш, Генеральный секретарь ООН (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В ООН заявили о риске распространения голода в мире до конца текущего года. Следующий год может быть еще тяжелее.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, война на территории Украины еще больше усилила проблемы, которые назревали годами. Речь идет о климатических нарушениях, пандемии коронавируса и прочем.

"Существует реальный риск того, что в 2022 году будет объявлен многократный голод. А 2023-й может быть еще хуже", - сказал Гутерреш.

Также генсек отметил, что голод в 2022 году является неприемлемым.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно отчету европейских институтов, который опубликовала газета El País, война в Украине грозит миру катастрофическим голодом и миграционным кризисом.

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