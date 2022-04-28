Российское вторжение в Украину вызвало экономические проблемы в Африке, - МВФ

В результате ожидается, что в этом году экономический рост в регионе снизится до 3,8% (с 4,5% в 2021 году) и будет подвержен чрезвычайно широкому спектру рисков.

"Война уже изменила краткосрочные перспективы для стран Африки к югу от Сахары", - подчеркнул Абебе Аэмро Селасси, директор Африканского департамента МВФ.

По его словам, шок на мировых товарных рынках усилит инфляцию, ударит по наиболее уязвимым домохозяйствам региона, усугубит отсутствие продовольственной безопасности, повысит уровень бедности и, возможно, усилит социальную напряженность.

По данным МВФ, более высокие цены на нефть могут принести непредвиденную прибыль 8 экспортерам нефти в регионе. Но для остальных 37 стран они усугубят торговый дисбаланс и повысят стоимость жизни.

"Действительно, за последние пару месяцев мы значительно повысили наши прогнозы инфляции, подняв средний показатель по региону на 2022 год на целых 4 процентных пункта и представив наихудший результат с 2008 года. В этом году 11 стран столкнутся с инфляцией, выражающейся двузначным числом; почти все они имеют гибкие обменные курсы, и почти половина из них нестабильны", - добавил директор Африканского департамента МВФ.

Он отметил, что для большинства стран новый кризис приходится на чрезвычайно трудное время, поскольку пандемия COVID-19 продолжается уже третий год, фискальные и международные резервы уже истощены, а пространство для маневра в политике ограничено.

Ранее МВФ прогнозировал, что из-за российского вторжения в Украину экономический рост в 19 странах, использующих евро, в 2022 году составит 2,8%, что на 1,1 процентных пункта ниже прогноза в январе.