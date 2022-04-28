Російське вторгнення в Україну викликало економічні проблеми в Африці, - МВФ

В результаті очікується, що в цьому році економічне зростання в регіоні знизиться до 3,8% (з 4,5% в 2021 році) і буде схильний до надзвичайно широкого спектру ризиків.

"Війна вже змінила короткострокові перспективи для країн Африки на південь від Сахари", - підкреслив Абебе Аемро Селассі, директор Африканського департаменту МВФ.

За його словами, шок на світових товарних ринках посилить інфляцію, вдарить по найбільш вразливим домогосподарствам регіону, посилить відсутність продовольчої безпеки, підвищить рівень бідності і, можливо, посилить соціальну напруженість.

За даними МВФ, більш високі ціни на нафту можуть принести непередбачений прибуток 8 експортерам нафти в регіоні. Але для інших 37 країн вони посилять торговий дисбаланс і підвищать вартість життя.

"Дійсно, за останні пару місяців ми значно підвищили наші прогнози інфляції, піднявши середній показник по регіону на 2022 рік на цілих 4 процентних пункти і представивши найгірший результат з 2008 року. Цього року 11 країн зіткнуться з інфляцією, що виражається двозначним числом; майже всі вони мають гнучкі обмінні курси, і майже половина з них нестабільні", - додав директор Африканського департаменту МВФ.

Він зазначив, що для більшості країн нова криза припадає на надзвичайно важкий час, оскільки пандемія COVID-19 триває вже третій рік, фіскальні та міжнародні резерви вже виснажені, а простір для маневру в політиці Обмежений.

Раніше МВФ прогнозував, що через російське вторгнення в Україну економічне зростання в 19 країнах, що використовують євро, у 2022 році складе 2,8%, що на 1,1 процентних пункти нижче прогнозу в січні.