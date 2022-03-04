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Российское вторжение в Украину пошло не по плану, - Минобороны Британии

Автор: Артур Родивилов

Российское вторжение в Украину не идет по плану. Его определил путинский режим, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

По его словам, логистика бронетехники показывает, что российская армия отстает от графика.

"Они пытались атаковать, но у них не получилось. Это показывает, что их план не идет так, как им хотелось", - заявил Уоллес.

Напомним, около 9 тыс. российских военных были уничтожены за одну неделю войны против Украины. Армия делает все для того, чтобы взломать врага окончательно.

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Вторжение России в Украину