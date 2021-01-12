ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Российское судно-трубоукладчик покинуло место строительства "Северного потока-2"

Автор: Инна Собора

Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" покинул место строительства газопровода "Северный поток-2". Оно вышло в Балтийское море.

Самые читаемые новости

Об этом свидетельствуют данные глобальной системы позиционирования судов MarineTraffic.

"Академик Черский" покинул порт города Мукран в Германии. Там находится склад с трубами для строительства газопровода.

РБК-Украина писало, что трубоукладчик прибыл на место достройки газопровода в начале января, до этого он месяц стоял у берегов Калининграда.

Судно "Академик Черский" было заложено в 2007 году на верфи в Китае, достроено в Сингапуре. Проект разработан норвежской компанией Vik-Sandvik. Первоначальное название судна - Jascon-18. В 2015 году судно куплено структурами "Газпрома" за 1 млрд долларов и переименовано.

Как известно, строительство российского газопровода "Северный поток-2" в районе датского острова Борнхольм было остановлено в декабре 2019 года после введения санкций США.

Напомним, 1 января сенат США преодолел вето президента Дональда Трампа на проект оборонного бюджета на 2021 год. Он включает положения об ужесточении санкций против российских трубопроводных проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Северный поток-2