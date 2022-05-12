Российское судно с краденым украинским зерном попало на спутниковый снимок

Россия отправляет зерно, которое незаконно вывезла из Украины, с территории Крыма в страны Ближнего Востока. Российское судно попало на спутниковый снимок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Отмечается, что РФ для транспортировки краденого украинского зерна использует три корабля, один из них балкер "Матрос Позынич".
Так, 27 апреля торговое судно снялось с якоря у берегов Крыма и отключило транспондер (прибор для передачи радиосигналов). На следующий день спутник зафиксировал корабль в Севастополе.
Согласно с другими снимками, "Матрос Позынич" прошел через Босфор и направился в египетский порт Александрия. Однако там балкер не разгрузился.
Украинские источники в комментариях СМИ подтвердили, что предупредили Египет о краденом зерне, поэтому страна отказалась от партии. Впоследствии судно отправилось в столицу Ливана - Бейрут, но там тоже не приняли краденое зерно.
Согласно данным Tankertrackers.com и Maxar Technologies, российский корабль отправился в сирийский порт Латакия. По предварительной информации, балкер переправлял около 30 тысяч тонн украинской пшеницы.
Напомним, с начала полномасштабной войны Россия вывезла из Украины от 400 до 500 тысяч тонн зерна.
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