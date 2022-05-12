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Російське судно з краденим українським зерном потрапило на супутниковий знімок

Фото: російське судно з українським зерном потрапило на супутниковий знімок (vesselfinder.com)
Автор: Наталія Юрченко

Росія відправляє зерно, яке незаконно вивезла з України, з території Криму до країн Ближнього Сходу. Російське судно потрапило на супутниковий знімок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Зазначається, що РФ для транспортування краденого українського зерна використовує три кораблі, один із них балкер "Матрос Позинич".

Так, 27 квітня торговельне судно знялося з якоря біля берегів Криму і відключило транспондер (прилад для надсилання радіосигналів). Наступного дня супутник зафіксував корабель у Севастополі.

Згідно з іншими знімками, "Матрос Позинич" пройшов через Босфор і направився в єгипетський порт Александрія. Проте там балкер не розвантажився.

Українські джерела в коментарях ЗМІ підтвердили, що попередили Єгипет про крадене зерно, тому країна відмовилася від партії. Згодом судно вирушило до столиці Лівану - Бейрут, але там теж не прийняли крадене зерно.

Згідно з даними Tankertrackers.com та Maxar Technologies, російський корабель відправився у сирійський порт Латакія. За попередньою інформацією, балкер переправляв близько 30 тисяч тонн української пшениці.

Фото: російське судно з українським зерном потрапило на супутниковий знімок (cnn.com)

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни Росія вивезла з України від 400 до 500 тисяч тонн зерна.

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