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Россия временно разрешила ввозить санкционные товары из Украины

Новости » Политика    21.06.2019 - 19:15
Россия временно разрешила ввозить санкционные товары из Украины
Иллюстративное фото (УНИАН)

Среди товаров газовые турбины, электрические двигатели и генераторы

Кабинет министров России временно разрешил ввозить с территории Украины некоторые товары, которые были запрещены санкциями. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление российского правительства.

Как сообщается, Кабмин РФ внес изменения в документ по реализации указа о специальных экономических мерах в ответ на санкции Украины.

Так, своим решение российское правительство предлагает не распространять запрет на товары, "ввозимые в целях завершения таможенных процедур переработки вне таможенной территории и временного вывоза".

К временно разрешенным товарам, в частности, входят некоторая трубная продукция, газовые турбины, несколько типов трансформатором с диэлектриком, электрические двигатели и генераторы, а также трансмиссионные валы.

Напомним, ранее Европейский союз решил продлить еще на пол года секторальные экономические санкции против России за несоблюдение условий минских договоренностей. Санкции были продлены до 31 января 2020 года.

Также Совет Европейского союза в четверг, 20 июня, принял решение о продлении санкций против Российской Федерации за аннексию Крыма и Севастополя.

Как писало РБК-Украина, Верховная рада Украины обратилась к международному сообществу о введении новых санкций против РФ из-за нарушения прав коренных народов в Российской Федерации.

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