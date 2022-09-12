UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Российское подразделение Google объявили банкротом

Фото: Google в России объявили банкротом (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Московский суд в понедельник, 12 сентября, принял заявление о банкротстве российской дочерней компании Google и начал процедуру банкротства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Российское подразделение Alphabet было вынуждено объявить о банкротстве после того, как власти арестовали его банковский счет, лишив возможности платить сотрудникам и поставщикам. Бесплатные сервисы компании в России, включая видеохостинг YouTube, продолжают функционировать.

Ранее сообщалось, что Google в ЕС запустила кампанию по борьбе с фейками о переселенцах из Украины. Рекламная кампания основана на исследованиях психологов двух британских университетов.

Ранее мы писали, что в июне текущего года поисковая система Google столкнулась с самой масштабной DDoS-атакой в истории. Получала 46 млн запросов в секунду.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
GoogleРоссийская Федерация