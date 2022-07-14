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Российское наступление остановилось на Донбассе: британская разведка назвала причины

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Украина, Четверг 14 июля 2022 08:44
Российское наступление остановилось на Донбассе: британская разведка назвала причины Фото: российская армия остановила наступление (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

На Донбассе российские войска продолжают наносить артиллерийские удары по широкому фронту. На некоторых участках идут пробные атаки небольшими ротами и подразделениями численностью до взвода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

"Однако за последние 72 часа они не добились значительного территориального продвижения и рискуют потерять импульс, набранный после взятия Лисичанска", - говорится в сводке.

Как отмечают в британской разведке, устаревшие транспортные средства, оружие и тактика советских времен, используемые российскими войсками, не позволяют быстро восстановить или набрать обороты, если только они не используются в подавляющей массе, чего Россия в настоящее время не в состоянии сделать.

"Несмотря на состоявшиеся 13 июля 2022 года переговоры между делегациями Украины, России, Турции и ООН об экспорте зерна и недавние успешные переговоры об обмене пленными, перспективы более широких переговоров по прекращению конфликта остаются низкими", - считают в Минобороны Британии.

Ранее британская разведка назвала ближайшие цели российских войск на Донбассе. Оккупанты сосредоточатся на взятии нескольких небольших городов в течение следующей недели, включая Северск и Долину на подступах к Славянску и Краматорску.

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