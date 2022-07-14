Російський наступ зупинився на Донбасі: британська розвідка назвала причини

На Донбасі російські війська продовжують наносити артилерійські удари по широкому фронту. На деяких ділянках йдуть пробні атаки невеликими ротами і підрозділами чисельністю до взводу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії в Twitter .

"Однак за останні 72 години вони не домоглися значного територіального просування і ризикують втратити імпульс, набраний після взяття Лисичанська", - йдеться у зведенні.

Як відзначають в британській розвідці, застарілі транспортні засоби, зброя і тактика радянських часів, використовувані російськими військами, не дозволяють швидко відновити або набрати обертів, якщо тільки вони не використовуються в переважній масі, чого Росія в даний час не в змозі зробити.

"Незважаючи на що відбулися 13 липня 2022 року переговори між делегаціями України, Росії, Туреччини та ООН про експорт зерна і недавні успішні переговори про обмін полоненими, перспективи більш широких переговорів щодо припинення конфлікту залишаються низькими", - вважають в Міноборони Британії.