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Російський наступ зупинився на Донбасі: британська розвідка назвала причини

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Україна, Четвер 14 липня 2022 08:44
Російський наступ зупинився на Донбасі: британська розвідка назвала причини Фото: російська армія зупинила наступ (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

На Донбасі російські війська продовжують наносити артилерійські удари по широкому фронту. На деяких ділянках йдуть пробні атаки невеликими ротами і підрозділами чисельністю до взводу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії в Twitter.

"Однак за останні 72 години вони не домоглися значного територіального просування і ризикують втратити імпульс, набраний після взяття Лисичанська", - йдеться у зведенні.

Як відзначають в британській розвідці, застарілі транспортні засоби, зброя і тактика радянських часів, використовувані російськими військами, не дозволяють швидко відновити або набрати обертів, якщо тільки вони не використовуються в переважній масі, чого Росія в даний час не в змозі зробити.

"Незважаючи на що відбулися 13 липня 2022 року переговори між делегаціями України, Росії, Туреччини та ООН про експорт зерна і недавні успішні переговори про обмін полоненими, перспективи більш широких переговорів щодо припинення конфлікту залишаються низькими", - вважають в Міноборони Британії.

Раньше британська розвідка назвала найближчі цілі російських військ на Донбасі. Окупанти зосередяться на взятті кількох невеликих міст протягом наступного тижня, включаючи Сіверськ і Долину на підступах до Слов'янська і Краматорська.

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