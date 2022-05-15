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Российское наступление на Донбассе потеряло темп и сильно отстает от плана, - Минобороны Британии

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Украина, Воскресенье 15 мая 2022 08:30
Российское наступление на Донбассе потеряло темп и сильно отстает от плана, - Минобороны Британии Фото: Российское вторжение отстает от графика (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

Российское наступление на Донбассе потеряло темп и значительно отстает от графика. Несмотря на небольшие первоначальные успехи, России не удалось добиться существенных территориальных успехов за последний месяц, а уровень истощения сил сохраняется неизменно высоким.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, навязанная Россией военно-гражданская администрация в Херсоне объявила, что будет просить Россию включить Херсонскую область в состав Российской Федерации.

"Центральная часть первоначального плана вторжения России, скорее всего, заключалась в использовании сфальсифицированных референдумов, чтобы поставить большинство регионов Украины под долгосрочную пророссийскую власть", - считают в ведомстве.

Тот факт, что России удалось только навязать пророссийское местное руководство в Херсоне, подчеркивает неспособность российского вторжения добиться прогресса в достижении своих политических целей в Украине.

"Если Россия проведет референдум о присоединении в Херсоне, она почти наверняка сманипулирует результатами, чтобы показать явное большинство в пользу выхода из Украины. Граждане Херсонской области, вероятно, продолжат демонстрировать свое несогласие с российской оккупацией", - считают в Минобороны Британии.

Напомним, посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Путин своей речь на параде в Москве 9 мая показал, что у него нет оснований объявлять о победе над Украиной.

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