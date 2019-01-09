Российский юрист Весельницкая прокомментировала обвинения США

Фото: Наталья Весельницкая (avmalgin/livejournal.com)

Весельницкая заявила, что у нее есть факты подкупа американского правосудия

Российский юрист Наталья Весельницкая заявила, что предъявленные ей обвинения в препятствовании правосудию США мешают ей представить факты подкупа американского правосудия и Конгресса при принятии "закона Магнитского". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на росСМИ.

"Не зная сути и обстоятельства (предъявленных обвинений, - ред.), полагаю, что это направлено на то, чтобы не дать мне осуществлять свою профессиональную деятельность в том ключе, который очень сильно болезнен для США, а именно связан с "законом Магнитского", с той покупкой правосудия и Конгресса, о которой мы можем на фактах говорить в своей работе", заявила она.

Напомним, 8 января федеральная прокуратура Нью-Йорка обвинила российского адвоката Наталью Весельницкую в попытке помешать расследованию по делу об отмывании денег неназванным российским бизнесменом и его инвестиционной фирмой.

​В обвинительном заключении говорится, что в ходе расследования Минюст США запросил содействия у властей России, однако получил отказ. Указывается, что полученное из России письмо оправдывало действия подозреваемых в отмывании денег.

Также в юридическом комитете Сената США опубликовали материалы фигурантов дела о встрече Дональда Трампа-младшего с Весельницкой. Утечка информации об этой встрече в 2016 году стала поводом для скандала в США и последующего расследования о сотрудничестве команды тогда еще кандидата в президенты Дональда Трампа с российской стороной для сбора компромата на оппонентку - Хиллари Клинтон.

