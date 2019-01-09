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Російський юрист Весельницька прокоментувала звинувачення США

Новини » Політика    09.01.2019 - 15:59
Російський юрист Весельницька прокоментувала звинувачення США
Фото: Наталія Весельницкая (avmalgin/livejournal.com)

Весельницька заявила, що у неї є факти підкупу американського правосуддя

Російський юрист Наталія Весельницька заявила, що висунуті їй звинувачення в перешкоджанні правосуддю США заважають їй представити факти підкупу американського правосуддя і Конгресу при ухваленні "закону Магнітського". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на росЗМІ.

"Не знаючи суті і обставини (пред'явлених звинувачень, - ред.), вважаю, що це спрямовано на те, щоб не дати мені здійснювати свою професійну діяльність в тому ключі, який дуже сильно болючий для США, а саме пов'язаний з "законом Магнітського", з тією покупкою правосуддя і Конгресу, про яку ми можемо на фактах говорити у своїй роботі", - заявила вона.

Нагадаємо, 8 січня федеральна прокуратура Нью-Йорка звинуватила російського адвоката Наталю Весельницьку в спробі перешкодити розслідуванню у справі про відмивання грошей неназваним російським бізнесменом і його інвестиційною фірмою.

В обвинувальному висновку говориться, що в ході розслідування Мін'юст США попросив сприяння у влади Росії, проте отримав відмову. Вказується, що отриманий з Росії лист виправдовував дії підозрюваних у відмиванні грошей.

Також в юридичному комітеті Сенату США опублікували матеріали фігурантів справи про зустріч Дональда Трампа-молодшого з Весельницькою. Витік інформації про цю зустріч в 2016 році стала приводом для скандалу в США та подальшого розслідування про співпрацю команди тоді ще кандидата в президенти Дональда Трампа з російською стороною для збору компромату на опонентку - Хілларі Клінтон.

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