В США предъявили обвинение российскому юристу Весельницкой

Фото: Наталья Весельницкая (avmalgin/livejournal.com)

Ее обвиняют в попытке помешать расследованию по делу об отмывании денег российским бизнесменом

Федеральная прокуратура Нью-Йорка обвинила российского адвоката Наталью Весельницкую в попытке помешать расследованию по делу об отмывании денег неназванным российским бизнесменом и его инвестиционной фирмой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Times.

​В обвинительном заключении говорится, что в ходе расследования Минюст США запросил содействия у властей России, однако получил отказ. Указывается, что полученное из России письмо оправдывало действия подозреваемых в отмывании денег.

Издание отмечает, что в подготовке этого документа, присланного из российской прокуратуры в федеральный суд Манхэттена, тайно принимала участие Весельницкая. Таким образом Весельницкая препятствовала ходу гражданского процесса.

Напомним, ранее в юридическом комитете Сената Соединенных Штатов Америки опубликовали материалы фигурантов дела о встрече Дональда Трампа-младшего с Весельницкой. Утечка информации об этой встрече в 2016 году стала поводом для скандала в США и последующего расследования о сотрудничестве команды тогда еще кандидата в президенты Дональда Трампа с российской стороной для сбора компромата на оппонентку - Хиллари Клинтон.



