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Российский военный на Донбассе расстрелял сослуживцев. Его убили боевики

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Донбасс, Суббота 14 августа 2021 21:55
Российский военный на Донбассе расстрелял сослуживцев. Его убили боевики Фото: боевики убили российского военного, расстрелявшего сослуживцев (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Российского военного на Донбассе Диниила Цуприка, который в пьяном состоянии расстрелял семерых своих сослуживцев, боевики убили. При этом командование части, где он служил, уволило его "задним числом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУР Минобороны.

По данным разведки, несколько дней назад в 9 отдельном мотострелковом полку 1 армейского корпуса так называемой "ДНР" после употребления группой военных спиртных напитков между ними произошла драка, в ходе которой ефрейтор Цуприк открыл стрельбу из оружия и применил гранату. В результате погибли семь человек - четыре наемника и трое местных жителей.

"Известно, что подразделение специального назначения Министерства внутренних дел так называемой "ДНР" обнаружило и ликвидировало ефрейтора Цуприка", - отмечается в сообщении ГУР.

После этого, уточнили в разведке, командование части, где служил Цуприк, приняло решение уволить его "задним числом" - 9 августа.

ГУР также опубликовало расшифровку переговоров боевиков после ликвидации российского военного.

В разведке отметили, что история с расстрелом сослуживцев российским военным вызвала резонанс и в части был проведен инструктаж командиров об ограничении использования мобильных телефонов для служебных переговоров.

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