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Російський військовий на Донбасі розстріляв товаришів по службі. Його вбили бойовики

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Донбас, Субота 14 серпня 2021 21:55
Російський військовий на Донбасі розстріляв товаришів по службі. Його вбили бойовики Фото: бойовики вбили російського військового, який розстріляв товаришів по службі (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Російського військового на Донбасі Дінііла Цуприка, який у п'яному стані розстріляв сімох своїх товаришів по службі, бойовики вбили. При цьому командування частини, де він служив, звільнило його "заднім числом".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ГУР Міноборони.

За даними розвідки, кілька днів тому в 9 окремому мотострілецькому полку 1 армійського корпусу так званої "ДНР" після вживання групою військових спиртних напоїв між ними сталася бійка, в ході якої єфрейтор Цуприк відкрив стрілянину зі зброї і застосував гранату. В результаті загинули семеро людей-чотири найманці і троє місцевих жителів.

"Відомо, що підрозділ спеціального призначення Міністерства внутрішніх справ так званої "ДНР" виявив і ліквідував єфрейтора Цуприка", - наголошується в повідомленні ГУР.

Після цього, уточнили в розвідці, командування частини, де служив Цуприк, прийняло рішення звільнити його "заднім числом" - 9 серпня.

ГУР також опублікувало розшифровку переговорів бойовиків після ліквідації російського військового.

У розвідці зазначили, що історія з розстрілом товаришів по службі російським військовим викликала резонанс і в частині був проведений інструктаж командирів про обмеження використання мобільних телефонів для службових переговорів.

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