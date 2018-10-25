Російський суд повернув справу українця Гриба на новий розгляд

Фото: Павло Гриб (facebook/Ігор Гриб)

Справу Гриба, якого Росія звинувачує у тероризмі, розгляне суд в Ростові-на-Дону

Справу арештованого в Російській Федерації (РФ) українця Павла Гриба повернули на новий розгляд. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Радіо Свобода".

Зазначається, що справу Гриба, якого Росія звинувачує у тероризмі, розглядатиме Північнокавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону.

"Справа щодо Гриба повернулася до нас на новий розгляд після повернення прокурору Кубані. Дата судового засідання поки не призначена", - сказала прес-секретар суду Альона Катькало.

Раніше, 23 липня 2018 року, колегія суддів Північнокавказького окружного військового суду в Ростові повернула справу українця на доопрацювання прокурорам.

Додамо, 20-річного Павла Гриба обвинувачують у тероризмі, українець не визнає провину. Він зник у серпні 2017 року в білоруському Гомелі, пізніше його знайшли в СІЗО у російському Краснодарі.

Нагадаємо, як повідомив на початку жовтня батько ув'язненого - Ігор Гриб - Павла Гриба етапують з Ростова-на-Дону в Краснодар.