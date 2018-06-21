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Российский суд отклонил кассационную жалобу по "крымских турбинах" Siemens

НовостиПромышленность    21.06.2018 - 21:06
Фото: Siemens flickr.com/surber)
Фото: Siemens flickr.com/surber)

Siemens обвиняют оба "Технопромекспорти" в несоблюдении условий договора

Арбитражный суд Московского округа отказал в удовлетворении кассационной жалобы компании "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ), которая является совместным предприятием немецкого концерна Siemens и российской компании "Силовые машины". Об этом пишет "Интерфакс", сообщает DW.

Так, СТГТ подала апелляцию на решения судов низших инстанций, которые отказали в иске к компании ООО "Технопромэкспорт" и ОАО "Технопромэкспорт" в деле о "крымских турбинах", сообщает информагентство.

Компания, которая на 65 процентов принадлежит немецкому электротехническому гиганту, требует возврата турбин, произведенных для электростанции в Тамани, но поставленных в аннексирован Россией Крым. Немецкий концерн привлечен к делу как третье лицо и не выступает самостоятельным истцом.

Скандал вокруг поставок немецких газотурбинных установок в Крым вопреки санкциям ЕС разгорелся летом прошлого года. Siemens обвиняют оба "Технопромекспорти" в несоблюдении условий договора. В ответ на перемещение турбин ЕС ввел против трех российских компаний и трех физических лиц дополнительные санкции.

Напомним, ранее сообщалось, что апелляционный суд в РФ признал действительным договор с Siemens о турбины в Крыму.

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Теги публикации: Российская Федерация, Siemens  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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