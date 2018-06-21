Російський суд відхилив касаційну скаргу щодо "кримських турбін" Siemens

Siemens звинувачує обидва "Технопромекспорти" в недотриманні умов договору

Арбітражний суд Московського округу відмовив у задоволенні касаційної скарги компанії "Сіменс технології газових турбін" (СТГТ), яка є спільним підприємством німецького концерну Siemens і російської компанії "Силові машини". Про це пише "Інтерфакс", повідомляє DW.

Так, СТГТ подала апеляцію на рішення судів нижчих інстанцій, які відмовили в позові до компаній ТОВ "Технопромекспорт" і ВАТ "Технопромекспорт" у справі про "кримські турбіни", повідомляє інформагентство.

Компанія, яка на 65 відсотків належить німецькому електротехнічному гіганту, вимагає повернення турбін, вироблених для електростанції в Тамані, але поставлених в анексований Росією Крим. Німецький концерн залучений до справи як третя особа і не виступає самостійним позивачем.

Скандал довкола поставок німецьких газотурбінних установок до Криму всупереч санкціям ЄС розгорівся влітку минулого року. Siemens звинувачує обидва "Технопромекспорти" в недотриманні умов договору. У відповідь на переміщення турбін ЄС запровадив проти трьох російських компаній і трьох фізичних осіб додаткові санкції.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що апеляційний суд у РФ визнав дійсним договір із Siemens про турбіни в Криму.