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Российский суд отказал в рассекречивании указов о помиловании Чийгоза и Умерова

Новости » Общество    11.11.2018 - 19:25
Фото: Николай Полозов (Радио Свобода)
Фото: Николай Полозов (Радио Свобода)

По словам адвоката, у Чийгоза и Умерова остается право обратиться в Верховный и Конституционный суды РФ

Российский суд отказался рассекретить указы о помиловании заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

По словам адвоката Николая Полозова, Московский суд отказался рассекретить указы о помиловании Чийгоза и Умерова.

"Кассационная инстанция Московского городского суда рассмотрела жалобы Чийгоза и Умерова на незаконный отказ в принятии их исков к администрации президента РФ Владимира Путина и отказала в их удовлетворении", - рассказал адвокат.

Полозов отметил, что у него и Чийгоза с Умеровым остается право обратиться в Верховный и Конституционный суды Российской Федерации.

"Кроме того, пока решение Европейского суда по правам человека еще частично выполняются на территории России, будем реализовывать и этот механизм защиты", - подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, что 9 ноября украинского активиста Владимира Балуха, который находится в керченском колонии, посетил его защитник, крымский адвокат Тарас Омельченко.

Умеров заявил, что в Кремле отказались предоставить указ Путина о его освобождении
Новости Украины УмеровАхтем Чийгоз
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