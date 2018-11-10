Политзаключенного Балуха в керченской колонии посетил адвокат

Фото: Владимир Балух (helsinki.org.ua)

Адвокат признаков физического или психического давления защитник не обнаружил

Политзаключенного в керченской колонии украинского активиста Владимира Балуха 9 ноября 2018 года посетил его защитник, крымский адвокат Тарас Омельченко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Крымскую правозащитную группу.

По словам адвоката, Балух выглядит нормально, признаков физического или психического давления защитник не обнаружил.

По информации правозащитников, украинец получил передачу от сестры, которую она привезла в колонию 8 ноября, Балух готов и дальше бороться за свое освобождение.

Напомним, во время этапирования из СИЗО в колонию Балух объявил о прекращении голодовки. По данным адвоката, у Балуха после более 200 дней голодовки есть подозрение на язву или панкреатит. Пока он не сообщал о возобновлении голодовки.

Отметим, "Верховный суд" Крыма приговорил Владимира Балуха к 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу в размере 10 тысяч рублей. 3 октября 2018 года Верховный "суд" оккупированного Россией Крыма сократил на месяц срок заключения украинского активиста.

Балуха задержали после того, как он во время событий на Майдане в Киеве на своем доме в крымском селе повесил флаг Украины и не снял его после оккупации полуострова Россией. Уже с апреля 2015 в доме Балуха начали проводить незаконные обыски, во время которых спецслужбы РФ якобы нашли взрывоопасные предметы на крыше дома.