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Російський суд відмовив у розсекреченні указів про помилування Чийгоза та Умерова

Новини » Суспільство    11.11.2018 - 19:25
Фото: Микола Полозов (Радіо Свобода)
Фото: Микола Полозов (Радіо Свобода)

За словами адвоката, у Чийгоза та Умерова лишається право звернутися до Верховного і Конституційного судів РФ

Російський суд відмовився розсекретити укази про помилування заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

За словами адвоката Миколи Полозова, Московський суд відмовився розсекретити укази про помилування Чийгоза та Умерова.

"Касаційна інстанція Московського міського суду розглянула скарги Чийгоза і Умерова на незаконну відмову в прийнятті їхніх позовів до адміністрації президента РФ Володимира Путіна і відмовила в їх задоволенні", - розповів адвокат.

Полозов зазначив, що у нього і Чийгоза з Умеровим залишається право звернутися до Верховного і Конституційного судів Російської Федерації.

"Крім того, поки рішення Європейського суду з прав людини ще частково виконуються на території Росії, будемо реалізовувати і цей механізм захисту", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 9 листопада українського активіста Володимира Балуха, який перебуває в керченській колонії, відвідав його захисник, кримський адвокат Тарас Омельченко.

Він заявив, що в Кремлі відмовилися надати указ Путіна про його звільнення
Новини України УмеровАхтем Чийгоз
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