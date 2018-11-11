Російський суд відмовив у розсекреченні указів про помилування Чийгоза та Умерова

Фото: Микола Полозов (Радіо Свобода)

За словами адвоката, у Чийгоза та Умерова лишається право звернутися до Верховного і Конституційного судів РФ

Російський суд відмовився розсекретити укази про помилування заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

За словами адвоката Миколи Полозова, Московський суд відмовився розсекретити укази про помилування Чийгоза та Умерова.

"Касаційна інстанція Московського міського суду розглянула скарги Чийгоза і Умерова на незаконну відмову в прийнятті їхніх позовів до адміністрації президента РФ Володимира Путіна і відмовила в їх задоволенні", - розповів адвокат.

Полозов зазначив, що у нього і Чийгоза з Умеровим залишається право звернутися до Верховного і Конституційного судів Російської Федерації.

"Крім того, поки рішення Європейського суду з прав людини ще частково виконуються на території Росії, будемо реалізовувати і цей механізм захисту", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 9 листопада українського активіста Володимира Балуха, який перебуває в керченській колонії, відвідав його захисник, кримський адвокат Тарас Омельченко.