"Российский стиль". Тренер Словении получил достойный ответ сборной Украины на странные слова

Словенский специалист Зоран Кедачич накануне встречи команд в четвертьфинале ЧМ-2022 неожиданно отнес украинскую сборную к последователям стиля РФ. По его мнению, украинские волейболисты пытаются подражать сборной России.

"Они культивируют жесткий стиль игры. Это российская школа волейбола. Они недотягивают до россиян в росте, но они очень прыгающие", – заявил тренер.

На такое определение ассистента наставника сборной Словении дали комментарий в лагере "сине-желтых". Главный тренер сборной Украины Угис Крастиньш удивился словам Кеданича, но списал ошибку тренера на невнимательность.

"Это не так. Видимо, он смотрел не ту игру. Нет, мы играем в очень европейский стиль волейбола. Поэтому о чем он говорит, я не знаю", – отреагировал латыш Крастиньш.

Матч Словения – Украина состоится в Любляне 7 сентября. Начало поединка за выход в 1/2 финала волейбольного Мундиаля в 22:00.