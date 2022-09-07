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"Российский стиль". Тренер Словении получил достойный ответ сборной Украины на странные слова

Новина українською →
Любляна, Среда 07 сентября 2022 17:18
"Российский стиль". Тренер Словении получил достойный ответ сборной Украины на странные слова Фото: Угис Крастиньш достойно ответил хулителям (en.volleyballworld.com)
Автор: Антон Федорцив

В лагере сборной Украины на волейбольном чемпионате мира-2022 отреагировали на слова о принадлежности к "российской школе" от ассистента главного тренера национальной команды Словении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне Спорт".

Словенский специалист Зоран Кедачич накануне встречи команд в четвертьфинале ЧМ-2022 неожиданно отнес украинскую сборную к последователям стиля РФ. По его мнению, украинские волейболисты пытаются подражать сборной России.

"Они культивируют жесткий стиль игры. Это российская школа волейбола. Они недотягивают до россиян в росте, но они очень прыгающие", – заявил тренер.

На такое определение ассистента наставника сборной Словении дали комментарий в лагере "сине-желтых". Главный тренер сборной Украины Угис Крастиньш удивился словам Кеданича, но списал ошибку тренера на невнимательность.

"Это не так. Видимо, он смотрел не ту игру. Нет, мы играем в очень европейский стиль волейбола. Поэтому о чем он говорит, я не знаю", – отреагировал латыш Крастиньш.

Матч Словения – Украина состоится в Любляне 7 сентября. Начало поединка за выход в 1/2 финала волейбольного Мундиаля в 22:00.

К слову, волейбольная сборная Украины выбила Нидерланды по пути в четвертьфинал ЧМ-2022

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