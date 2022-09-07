Тренер Словенії обізвав стиль збірної України з волейболу "російським" і отримав гідну відсіч

У таборі збірної України на волейбольному чемпіонаті світу-2022 відреагували на слова про приналежність до "російської школи" від асистента головного тренера національної команди Словенії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Спорт" .

Словенський фахівець Зоран Кедачіч напередодні зустрічі команд у чвертьфіналі ЧС-2022 несподівано зарахував українську збірну до послідовників стилю РФ. На його думку, українській волейболісти намагаються наслідувати збірну Росії.

"Вони культивують жорсткий стиль гри. Це російська школа волейболу. Вони недотягують до росіян у зрості, але вони дуже стрибливі", – заявив тренер.

На таке визначення асистента керманича збірної Словенії дали коментар у таборі "синьо-жовтих". Головний тренер збірної України Угіс Крастіньш неабияк здивувався словам Кеданіча, але списав помилку тренера на неуважність.

"Це не так. Мабуть, він дивився не ту гру. Ні, ми граємо в дуже європейський стиль волейболу. Тому про що він каже, я не знаю", – відреагував латвієць Крастіньш.

Матч Словенія – Україна відбудеться у Любляні 7 вересня. Початок двобою за вихід до 1/2 фіналу волейбольного Мундіалю о 22:00.