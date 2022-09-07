ua ru
Ср, 07 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Тренер Словенії обізвав стиль збірної України з волейболу "російським" і отримав гідну відсіч

Новость на русском →
Любляна, Середа 07 вересня 2022 17:18
Тренер Словенії обізвав стиль збірної України з волейболу "російським" і отримав гідну відсіч Фото: Угіс Крастіньш гідно відповів огудникам (en.volleyballworld.com)
Автор: Антон Федорців

У таборі збірної України на волейбольному чемпіонаті світу-2022 відреагували на слова про приналежність до "російської школи" від асистента головного тренера національної команди Словенії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Спорт".

Словенський фахівець Зоран Кедачіч напередодні зустрічі команд у чвертьфіналі ЧС-2022 несподівано зарахував українську збірну до послідовників стилю РФ. На його думку, українській волейболісти намагаються наслідувати збірну Росії.

"Вони культивують жорсткий стиль гри. Це російська школа волейболу. Вони недотягують до росіян у зрості, але вони дуже стрибливі", – заявив тренер.

На таке визначення асистента керманича збірної Словенії дали коментар у таборі "синьо-жовтих". Головний тренер збірної України Угіс Крастіньш неабияк здивувався словам Кеданіча, але списав помилку тренера на неуважність.

"Це не так. Мабуть, він дивився не ту гру. Ні, ми граємо в дуже європейський стиль волейболу. Тому про що він каже, я не знаю", – відреагував латвієць Крастіньш.

Матч Словенія – Україна відбудеться у Любляні 7 вересня. Початок двобою за вихід до 1/2 фіналу волейбольного Мундіалю о 22:00.

До слова, волейбольна збірна України вибила Нідерланди на шляху в чвертьфінал ЧС-2022.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збірна України Чемпіонат світу Волейбол
NEWS
Військовий облік для жінок відтермінували на рік
Військовий облік для жінок відтермінували на рік
DAILY
Повітряний фронт. Як Україна збиває російські ракети і чому у нас немає ПРО
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Повітряний фронт. Як Україна збиває російські ракети і чому у нас немає ПРО