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Российский след есть во всех конфликтах на постсоветском пространстве, - посол

Новости » Политика     17.05.2020 - 16:21
Российский след есть во всех конфликтах на постсоветском пространстве, - посол
Фото: Андрей Сибига (sabah.com.)

Сибига считает, что Украина делает все возможное для того, чтобы наступил мир в стране

Посол Украины в Турции Андрей Сибига заявил, что Россия причастна ко всем конфликтам на постсоветском пространстве. Также она участвует в войне на востоке Украины и аннексировала Крым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg Businessweek Türkiye.

Как он сообщил, Украина делает все возможное для того, чтобы наступил мир в стране.

"Во всем, что вы сказали (о конфликтах на постсоветском пространстве - ред.), можно увидеть одну общую черту, которую мы прослеживаем в каждом конфликте. И это Россия. Это первопричина. Украина хочет мира, и мы на самом деле знаем цену мира и делаем все возможное для наступления мира. Если бы наступление мира зависело только от Украины, то он бы давно наступил", - сказал Сибига.

Кроме того, он отметил, что Россия использует разные пути дезинформации. В частности, она пытается прикрыть преступления современности против Украины продолжая гибридную информационную войну против Украины в третьих странах.

Также он добавил, что РФ, манипулируя историей, хочет присвоить главную роль победителя над нацизмом себе. Россия пытается прикрыть преступления современности против Украины, убивая украинцев подло используя символы тогдашней войны.

Напомним, Министерство иностранных дел призвало мировое сообщество к реакции на массовые репрессии на оккупированных Россией территориях Украины.

Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины Российская ФедерацияУкраинаТурцияпосол
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