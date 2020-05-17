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Російський слід є в усіх конфліктах на пострадянському просторі, - посол

Новини » Політика     17.05.2020 - 16:21
Російський слід є в усіх конфліктах на пострадянському просторі, - посол
Фото: Андрій Сибіга (sabah.com.)

Сибіга вважає, що Україна робить усе можливе для того, щоб настав мир в країні

Посол України в Туреччині Андрій Сибіга заявив, що Росія причетна до всіх конфліктів на пострадянському просторі. Також вона приймає участь у війні на сході України та анексувала Крим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg Businessweek Türkiye.

Як він повідомив, Україна робить усе можливе для того, щоб настав мир в країні.

"У всьому, про що ви сказали (про конфлікти на пострадянському просторі - ред.), можна побачити одну спільну рису, яку ми простежуємо в кожному конфлікті. І це Росія. Це першопричина. Україна хоче миру, і ми насправді знаємо ціну миру і робимо все можливе для настання миру. Якби настання миру залежало лише від України, то він би давно настав", - сказав Сибіга.

Крім того, він зазначив, що Росія використовує різні шляхи дезінформації. Зокрема, вона намагається прикрити злочини сьогодення проти України продовжуючи гібридну інформаційну війну проти України в третіх країнах.

Також він додав, що РФ, маніпулюючи історією, хоче привласнити головну роль переможця над нацизмом собі. Росія намагається прикрити злочини сьогодення проти України вбиваючи українців підло використовуючи символи тодішньої війни.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ закликало світове співтовариство до реакції на масові репресії на окупованих Росією територіях України.

Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України Російська ФедераціяУкраїнаТурцияпосол
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