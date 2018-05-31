Російський сенатор пропонує обміняти Сенцова на Вишинського

За словами сенатора, ув'язнений не планує припиняти голодування

Сенатор Людмила Нарусова заявила, що звернеться у відповідні російські відомства з пропозицією обміняти українського режисера Олега Сенцова, якого незаконно утримують в Росії, на обвинуваченого в державній зраді головного редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського. Про це повідомляють "РИА Новости".

"Або ми можемо поставити питання про застосування формули "всіх на всіх", яка діє при обміні полоненими на Донбасі", - додала політик.

У четвер Нарусова спілкувалася з Сенцовим по відеозв'язку. За словами сенатора, ув'язнений не планує припиняти голодування.

"Зовнішній вигляд у нього виснажений, але очі горять", - додала вона.

Нарусова зазначила, що має намір домагатися прискореної процедури розгляду справи Сенцова в ЄСПЛ, посилаючись на стан здоров'я ув'язненого.

Нагадаємо, засуджений на 20 років ув'язнення у справі "кримських терористів" режисер Сенцов оголосив безстрокове голодування - він вимагає звільнення всіх українських політв'язнів в Росії.

Сенцов сказав, що буде голодувати навіть до фатального кінця.

29 травня прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що питання про обмін Сенцова на Вишинського ніхто не ініціював