Российский самолет-разведчик нарушил воздушное пространство Швеции

"В пятницу вечером российский винтовой самолет Ан-30 нарушил воздушное пространство Швеции", - цитирует издание заявление Министерства обороны Швеции.

Отмечается, что за российским самолетом следили противовоздушные силы страны и сфотографировали его. Полет отслеживался к востоку от Бернхольма, датского острова в Балтийском море, прежде чем он правился в сторону шведского воздушного пространства.

Министр обороны Швеции Петер Хультквист назвал неприемлемым нарушение воздушного пространства страны российским самолетом. Он назвал инцидент неуместным в свете ситуации с безопасностью.

"Шведский суверенитет всегда должен уважаться", - заключил глава Минобороны.