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Российский самолет Ил-96 вылетел из России в Америку

Автор: Каролина Гайдук

Российский правительственный самолет Ил-96 вылетел в Вашингтон из Санкт-Петербурга. Борт госавиакомпании "Россия" используют высокопоставленные российские чиновники.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко,

По словам Геращенко, о цели полета российского самолета на данный момент ничего неизвестно.Он отмечает, что, возможно, представители России летят на переговоры с США для того, чтобы обсудить ситуацию в Украине.

Самолет вылетел в 09:41 по московскому времени.

В МИД России решили прокомментировать данную ситуацию. В ведомстве отметили, что воздушное судно "летит за российскими дипломатами".

Фото: скрин из портала Flightradar24

Напомним, страны мира одна за одной заявляют о запрете полетов российской авиации в своем воздушном пространстве. Украэрорух ведет консультации по закрытию всего воздушного пространства ЕС для самолетов страны-агрессора.

Отметим, ранее мы писали, какие проблемы возникают у российских туристов из-за санкций и авиаблокады.

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