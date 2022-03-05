Российский самолет Ил-96 вылетел из России в Америку

По словам Геращенко, о цели полета российского самолета на данный момент ничего неизвестно.Он отмечает, что, возможно, представители России летят на переговоры с США для того, чтобы обсудить ситуацию в Украине.

Самолет вылетел в 09:41 по московскому времени.

В МИД России решили прокомментировать данную ситуацию. В ведомстве отметили, что воздушное судно "летит за российскими дипломатами".

Фото: скрин из портала Flightradar24