Російський літак Іл-96 вилетів з Росії до Америки

За словами Геращенко, про мету польоту російського літака на даний момент нічого невідомо. Він зазначає, що, можливо, представники Росії летять на переговори з США для того, щоб обговорити ситуацію в Україні.

Літак вилетів о 09:41 за московським часом.

У МЗС Росії вирішили прокоментувати цю ситуацію. У відомстві зазначили, що повітряне судно "летить за російськими дипломатами".

Фото: скрін з порталу Flightradar24