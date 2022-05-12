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Російський ринок нових автомобілів "обвалився" на 79%

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Москва, Четвер 12 травня 2022 06:02
Російський ринок нових автомобілів "обвалився" на 79% Автосалон Lada (Фото: autoclass-tula.ru)
Автор: Константин Широкун

У квітні в Росії було продано на 78,5% машин менше, ніж роком раніше. Всього за місяць з автосалонів виїхало 28 тисяч нових легкових машин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Авторевю.

У порівнянні з березнем цього року продажі впали в три рази. У квітні перше місце рейтингу продажів зайняла "Лада" з результатом в 6377 машин. Слідом йдуть Kia, Hyundai та Renault. Частка цих чотирьох марок становить 53% ринку. За чотири місяці 2022 року у РФ продано 294 тисячі нових машин, що на 43% менше, ніж за той же період 2021 року.

Серед головних причин падіння продажів аналітики називають збільшення цін, викликане зміною реального курсу долара і євро, закриття багатьох пільгових програм кредитування, а також зниження купівельної спроможності багатьох росіян.

Раніше ми повідомляли, що російська влада запропонувала концерну Renault віддати "АвтоВАЗ" за 1 рубль. Французький автовиробник планує передати свої 68% акцій найбільшого російського автовиробника автомобільному науково-дослідному інституту.

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Російська Федерація Автомобільний ринок ВАЗ Lada
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