Російський ринок нових автомобілів "обвалився" на 79%
У квітні в Росії було продано на 78,5% машин менше, ніж роком раніше. Всього за місяць з автосалонів виїхало 28 тисяч нових легкових машин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Авторевю.
У порівнянні з березнем цього року продажі впали в три рази. У квітні перше місце рейтингу продажів зайняла "Лада" з результатом в 6377 машин. Слідом йдуть Kia, Hyundai та Renault. Частка цих чотирьох марок становить 53% ринку. За чотири місяці 2022 року у РФ продано 294 тисячі нових машин, що на 43% менше, ніж за той же період 2021 року.
Серед головних причин падіння продажів аналітики називають збільшення цін, викликане зміною реального курсу долара і євро, закриття багатьох пільгових програм кредитування, а також зниження купівельної спроможності багатьох росіян.
Раніше ми повідомляли, що російська влада запропонувала концерну Renault віддати "АвтоВАЗ" за 1 рубль. Французький автовиробник планує передати свої 68% акцій найбільшого російського автовиробника автомобільному науково-дослідному інституту.
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