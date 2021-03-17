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Российский рубль обвалился из-за угрозы санкций после заявления Байдена

Новина українською → Среда 17 марта 2021 18:06
Российский рубль обвалился из-за угрозы санкций после заявления Байдена Фото: рубль (https://currency-graphs.com)
Автор: Александр Белоус

Доллар и евро резко в среду, 17 марта, резко укрепились на Московской бирже из-за усиления санкционных рисков. Рубль падает после того, как президент США Джозеф Байден заявил, что России придется заплатить за вмешательство в выборы в США.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс".

Курс доллара США составил 73,73 рубля, что на 88 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 87,86 рубля, подорожав на 91 копейку.

Президент США Джо Байден заявил, что считает российского лидера Владимира Путина убийцей. Он также заявил, что тот заплатит за вмешательство России в американские выборы.

Байден пригрозил Путину последствиями на фоне отчета разведки США о том, что российский президент причастен к масштабной кампании по очернению Байдена перед выборами. По его словам, в ходе телефонного разговора он предупредил Путина о последствиях.

Напомним, вчера американская разведка обнародовала отчет о том, что Россия пыталась дискредитировать Байдена с привлечением украинских политиков. Таким образом, Москва вмешивалась в выборы президента США в 2020 году.

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