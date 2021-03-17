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Російський рубль обвалився через загрозу санкцій після заяви Байдена

Новость на русском → Середа 17 березня 2021 18:06
Російський рубль обвалився через загрозу санкцій після заяви Байдена Фото: рубль (https://currency-graphs.com)
Автор: Олександр Білоус

Долар і євро різко в середу, 17 березня, різко зміцнилися на Московській біржі через посилення санкційних ризиків. Рубль падає після того, як президент США Джозеф Байден заявив, що Росії доведеться заплатити за втручання у вибори в США.

Про це повідомляє агентство "Інтерфакс".

Курс долара США склав 73,73 рубля, що на 88 копійок вище за рівень закриття попередніх торгів. Євро коштував 87,86 рубля, подорожчавши на 91 копійку.

Президент США Джо Байден заявив, що вважає російського лідера Володимира Путіна вбивцею. Він також заявив, що той заплатить за втручання Росії в американські вибори.

Байден пригрозив Путіну наслідками на тлі звіту розвідки США про те, що російський президент причетний до масштабної кампанії з дискредитації Байдена перед виборами. За його словами, в ході телефонної розмови він попередив Путіна про наслідки.

Нагадаємо, вчора американська розвідка оприлюднила звіт про те, що Росія намагалася дискредитувати Байдена з залученням українських політиків. Таким чином, Москва втручалася у вибори президента США у 2020 році.

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