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Российский пленный подтвердил, что РФ привлекает к войне в Украине "частных охранников"

Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные взяли в плен российского "частного охранника", участвовавшего в бомбардировке Харькова. По его словам, он попал на войну незаконно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

На допросе мужчина рассказал, что работал в охранной фирме в Ростове за 2 тысячи долларов в месяц. Его и другого гражданского наняли доставлять груз, информацию о котором держали в тайне.

Оказалось, что его задачей было доставить два КамАЗа боеприпасов для бомбардировки жилых районов Харькова. Российскую колонну ВСУ разбили вдребезги, однако "охраннику" удалось выжить, поэтому он сдался в плен.

"Он понял, что никто не собирался рассчитываться с "добровольными смертниками" из "охранного агентства". Их послали на верную смерть", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера российские военнопленные дали открытую пресс-конференцию в Киеве, где заявили, что они пришли в Украину убивать, как военные преступники.

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