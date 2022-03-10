Российский пленный подтвердил, что РФ привлекает к войне в Украине "частных охранников"

Украинские военные взяли в плен российского "частного охранника", участвовавшего в бомбардировке Харькова. По его словам, он попал на войну незаконно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

На допросе мужчина рассказал, что работал в охранной фирме в Ростове за 2 тысячи долларов в месяц. Его и другого гражданского наняли доставлять груз, информацию о котором держали в тайне.

Оказалось, что его задачей было доставить два КамАЗа боеприпасов для бомбардировки жилых районов Харькова. Российскую колонну ВСУ разбили вдребезги, однако "охраннику" удалось выжить, поэтому он сдался в плен.

"Он понял, что никто не собирался рассчитываться с "добровольными смертниками" из "охранного агентства". Их послали на верную смерть", - говорится в сообщении.