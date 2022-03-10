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Російський полонений підтвердив, що РФ залучає до війни в Україні "приватних охоронців"

Автор: Наталія Юрченко

Українські військові взяли в полон російського "приватного охоронця", який брав участь у бомбардуванні Харкова. За його словами, він потрапив на війну незаконно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

На допиті чоловік розповів, що працював в охоронній фірмі в Ростові за 2 тисячі доларів в місяць. Його та іншого цивільного чоловіка найняли доставляти вантаж, інформацію про який тримали в таємниці.

Виявилося, що його завданням було доставити два КАМази боєприпасів для бомбардування житлових районів Харкова. Російську колону ЗСУ розбили вщент, проте "охоронцю" вдалося вижити, тому він здався в полон.

"Він зрозумів, що ніхто не збирався розраховуватися з "добровільними смертниками" з "охоронного агентства". Їх послали на вірну смерть", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора російські військовополонені дали відкриту прес-конференцію в Києві, де заявили, що вони прийшли в Україну вбивати, як військові злочинці.

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