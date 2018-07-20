Російський омбудсмен поспілкувалася з Сенцовим

Москалькова поспілкувалася з Сенцовим в режимі відеоконференції

Російська омбудсмен Тетяна Москалькова поспілкувалася з незаконно засудженим у Росії українським режисером Олегом Сенцовим. Про це вона написала у Instagram.

"Розмовляла з Олегом Сенцовым в режимі відеоконференції. Майже півгодини говорили про стан його здоров'я, про те, як він спілкується з рідними і сім'єю", - повідомила Москалькова.

За її словами, Олег розповів, що веде електронну переписку з мамою, а право на дзвінки використовує для спілкування з сестрою.

"Прошу засоби масової інформації якомога делікатніше ставитися до висвітлення теми здоров'я Олега Сенцова. Нещодавно в ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що Сенцов знаходиться мало не в критичному стані, але він сам сьогодні сказав, що в цьому питанні часто перебільшують", - заявила вона.

Нагадаємо, раніше уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денисова звернулася до радника президента Росії Михайла Федотова з вимогою повідомити про стан здоров'я Сенцова.