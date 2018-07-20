Денисова обратилась к советнику Путина за информацией о состоянии Сенцова

Новости Общество 20.07.2018 - 13:55
Фото: Олег Сенцов (facebook.com_Inforos.ru.jpg)
Фото: Олег Сенцов (facebook.com_Inforos.ru.jpg)

Ранее состояние Сенцова ухудшилось, у него был второй кризис

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к советнику президента России Михаила Федотова с требованием сообщить о состоянии здоровья украинского политзаключенного Олега Сенцова. Об этом она сообщила в Facebook.

"В связи с информацией, что у Олега произошла вторая кризис, прошу его проинформировать меня о действительном состоянии здоровья Сенцова и предоставить соответствующие подтверждающие документы", - написала она.

Также она написала обращение генеральному секретарю Совета Европы Турбьерну Ягланду, Верховному комиссару ООН по правам человека Зейд Раад аль Хусейну и комиссару Совета Европы по правам человека Дуни Миятович.

Кроме того, Денисова просит способствовать медицинскому обследованию Сенцова украинскими и иностранными врачами и его освобождению на гуманитарных основаниях.

Денисова обратилась к советнику Путина за информацией о состоянии Сенцова

Денисова обратилась к советнику Путина за информацией о состоянии Сенцова
Денисова обратилась к советнику Путина за информацией о состоянии Сенцова
Денисова обратилась к советнику Путина за информацией о состоянии Сенцова
Денисова обратилась к советнику Путина за информацией о состоянии Сенцова
 

Фото (facebook.com/denisovaombudsman/)

Напомним, ранее сообщалось, что состояние здоровья украинского политзаключенного Сенцова ухудшилось, у него был второй кризис.

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Теги:  Олег Сенцов,  Денисова  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС