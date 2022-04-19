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Российский олигарх Тиньков призвал Запад дать возможность Путину выйти из войны в Украине

Фото: Олег Тиньков (life.ru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Российский олигарх Олег Тиньков призвал остановить "бойню" в Украине и дать возможность Путину выйти из этой войны, сохранив лицо. Бизнесмен попросил страны Запада проявить гуманность и рациональность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram Тинькова.

"Уважаемый "коллективный Запад", пожалуйста, дайте господину Путину свободный выход, чтобы сохранить его лицо и остановить эту бойню", - написал бизнесмен.

Он попросил западные страны быть более рациональными и гуманными. Тиньков добавил, что не видит ни одного выгодополучателя от войны в Украине. По его словам, гибнут невинные люди и солдаты, а проснувшиеся с "похмелья" генералы видят, что у них "*авно-армия".

Напомним, почти сразу после развязанной Россией войной в Украине Тиньков выступил против нее. Он назвал недопустимым гибель людей.

Война России против Украины идет 55-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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