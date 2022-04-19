RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Російський олігарх Тиньков закликав Захід дати можливість Путіну вийти з війни в Україні

Фото: Олег Тиньков (life.ru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Російський олігарх Олег Тиньков закликав зупинити "бійню" в Україні і дати можливість Путіну вийти з цієї війни, зберігши обличчя. Бізнесмен попросив країни Заходу проявити гуманність і раціональність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram Тинькова.

"Шановний" колективний Захід", будь ласка, дайте пану Путіну вільний вихід, щоб зберегти його обличчя і зупинити цю бійню", - написав бізнесмен.

Він попросив західні країни бути більш раціональними і гуманними. Тиньков додав, що не бачить жодного вигодоодержувача від війни в Україні. За його словами, гинуть невинні люди і солдати, а прокинулися з "похмілля" генерали бачать, що у них "*авно-армія".

Нагадаємо, майже відразу після розв'язаної Росією війною в Україні Тиньков виступив проти неї. Він назвав неприпустиму загибель людей.

Війна Росії проти України йде 55-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ПутінВеликобританіяВійна Росії проти України