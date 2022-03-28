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Российский олигарх Дерипаска: все готовятся к долгосрочной войне

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Москва, Понедельник 28 марта 2022 03:17
Российский олигарх Дерипаска: все готовятся к долгосрочной войне Олег Дерипаска (Фото: rubic.us)
Автор: Константин Широкун

Российский олигарх Олег Дерипаска заявил, что речь президента США Джо Байдена в Варшаве готовит мир к идеологической мобилизации. Она может привести к затяжному конфликту в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Дерипаска отметил, что по его личному мнению конфликт в Украине – это безумие, которое опозорит грядущие поколения. Он надеялся, что конфликт закончится несколько недель назад. Но речь Байдена, в которой президент США говорил о гораздо более широком конфликте между демократией и автократией, показала, что он может длиться гораздо дольше.

"Сейчас идет какая-то адская идеологическая мобилизация со всех сторон. Все эти люди готовятся воевать несколько лет. Похоже, что все стороны безрассудно готовятся к долгосрочной войне, которая будет иметь трагические последствия для всего мира", — заявил Дерипаска.

После вторжения России в Украину Дерипаска попал под санкции Великобритании за его предполагаемые связи с президентом Владимиром Путиным.

Война России против Украины длится тридцать два дня. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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