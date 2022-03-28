Российский олигарх Дерипаска: все готовятся к долгосрочной войне
Российский олигарх Олег Дерипаска заявил, что речь президента США Джо Байдена в Варшаве готовит мир к идеологической мобилизации. Она может привести к затяжному конфликту в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Дерипаска отметил, что по его личному мнению конфликт в Украине – это безумие, которое опозорит грядущие поколения. Он надеялся, что конфликт закончится несколько недель назад. Но речь Байдена, в которой президент США говорил о гораздо более широком конфликте между демократией и автократией, показала, что он может длиться гораздо дольше.
"Сейчас идет какая-то адская идеологическая мобилизация со всех сторон. Все эти люди готовятся воевать несколько лет. Похоже, что все стороны безрассудно готовятся к долгосрочной войне, которая будет иметь трагические последствия для всего мира", — заявил Дерипаска.
После вторжения России в Украину Дерипаска попал под санкции Великобритании за его предполагаемые связи с президентом Владимиром Путиным.
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