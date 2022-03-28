Російський олігарх Дерипаска: всі готуються до довгострокової війни

Російський олігарх Олег Дерипаска заявив, що промова президента США Джо Байдена у Варшаві готує світ до ідеологічної мобілізації. Вона може призвести до затяжного конфлікту в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Дерипаска зазначив, що на його особисту думку конфлікт в Україні – це безумство, яке зганьбить прийдешні покоління. Він сподівався, що конфлікт закінчиться кілька тижнів тому. Але мова Байдена, в якій президент США говорив про набагато ширший конфлікт між демократією й автократією, показала, що він може тривати набагато довше.

"Зараз йде якась пекельна ідеологічна мобілізація з усіх боків. Всі ці люди готуються воювати кілька років. Схоже, що всі сторони нерозважливо готуються до довгострокової війни, яка матиме трагічні наслідки для всього світу", — заявив Дерипаска.

Після вторгнення Росії в Україну Дерипаска потрапив під санкції Великобританії за його передбачувані зв'язки з президентом Володимиром Путіним.