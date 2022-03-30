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Российский оккупант сдался в плен ВСУ: боялся, что его убьют свои же

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Среда 30 марта 2022 16:43
Российский оккупант сдался в плен ВСУ: боялся, что его убьют свои же Российский оккупант добровольно сдался в плен (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Татьяна Самарук

Российский оккупант умышленно отстал от своего строя и сдался в плен ВСУ. Все потому, что боялся, что его убьют свои же.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

В сети опубликовали видео, когда пленный связался с родственниками в России.

"Мама, все хорошо. Я в Украине, сдал оружие, сдался в плен...Это моя инициатива – сдаться, чтобы свои не убили. Мама, ты знаешь, что здесь происходит? Наши убивают мирных людей", - сказал он.

Также он отметил, что находится в хороших условиях, его кормят и с ним достойно ведут себя. К тому же оккупант подтвердил, что россияне уничтожают дома мирного населения, и даже те, где есть дети.

Кроме того, он просит родственников обратиться к его военному руководству для организации обмена пленными.

Ранее мы сообщали, что СБУ перехватила разговор оккупанта с женой.

Также мы писали, что СБУ с начала войны задержала более 350 российских диверсантов.

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