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Російський окупант здався в полон ЗСУ: боявся, що його уб’ють свої ж

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Середа 30 березня 2022 16:43
Російський окупант здався в полон ЗСУ: боявся, що його уб’ють свої ж Російський окупант добровільно здався в полон (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Тетяна Самарук

Російський окупант навмисне відстав від свого строю та здався в полон ЗСУ. Все тому, що боявся, що його уб’ють свої ж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

У мережі опублікували відео, коли полонений зв'язався з родичами в Росії.

"Мамо, все добре. Я в Україні, здав зброю, здався в полон…Це моя ініціатива – здатися, щоб свої не вбили. Мама, ти знаєш, що тут відбувається? Наші вбивають мирних людей", - сказав він.

Також він наголосив, що перебуває в гарних умовах, його годують, та з ним гідно поводяться. До того ж окупант підтвердив, що росіяни знищують будинки мирного населення, і навіть ті, де є діти.

Окрім того, він просить родичів звернутись до його військового керівництва для організації обміну полоненими.

Раніше ми повідомляли, що СБУ перехопила розмову окупанта з дружиною.

Також ми писали, що СБУ з початку війни затримала понад 350 російських диверсантів.

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