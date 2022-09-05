Российский оккупант рассказал о стыде перед украинским народом: перехват ГУР

Российский оккупант хвастается перед своей знакомой, что похитил чужие шорты на оккупированной части Донецкой области. Затем россиянин рассказал, что желает уволиться из рядов вооруженных сил, чтобы его отправили в Россию.

"Да еще из института если выкинут - это будет вообще кошмар. У меня армия была на втором месте. Но я же подписал контракт", - жалуется оккупант.

Но по его словам, из армии невозможно уволиться, поскольку оккупантов просто не впускают на территорию РФ. Также оккупант заявил, что фактически он не защищает родину.

"Я тут вижу бабку - мне стыдно ей в глаза смотреть. У нее был нормальный дом, мы пришли - его просто на куски разнесло", - рассказал россиянин.